Gesellschaft: Kochen machte uns zu Menschen

Italienische Küche um 1590. Gemalt von Vincenzo Campi, ausgestellt in der Pinacoteca di Brera in Mailand.

Die Familie versammelt sich an der Kochstelle zum gemeinsamen Essen. Das Ritual geht zurück bis in die Steinzeit und kommt in der Zeit der Krise wieder zu Ehren.

Der Herd ist das Zentrum, die Küche bestimmt das Zusammenleben. Dort, wo es in Töpfen und Teekesseln permanent brodelt, wo man sich täglich versammelt, spielt sich das soziale und kulturelle Leben der Großfamilie ab. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, hier ist die Zeit für Konversation. Es ist der Ort des warmherzigen Lernens, wo die älteren Frauen den jüngeren die alten Geschichten mit ihren Lehren erzählen. Hier wird erklärt, wie das Leben ist und was man in bestimmten Situationen machen soll. Diese Herdfeuergeschichte stammt nicht aus ferner Vergangenheit, es ist die Beschreibung des gegenwärtigen Lebens der Mapuche, eines indigenen Volks in Chile. Es sind die Frauen, die in den Gesprächen am Herd das Wissen weitergeben. Die Küche ist ein Ort der Erinnerung und der Überlieferung.