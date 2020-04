Neues Video: Drake tanzt allein mit Mütze und Maske

(c) Screenshot

„Right foot up, left foot slide“ singt Drake in „Toosie Slide“

In „Toosie Slide“ zeigt Drake einen neuen Tanz - und vergleicht sich mit Michael Jackson.

Bald werden wir sie nicht mehr sehen wollen, die Heimvideos von Künstlern, aber einmal geht's noch. Vor allem so: Der kanadische Rapper Drake, der uns schon mit seinen Zellen-Tänzen zu „Hotline Bling“ verzückt hat, zeigt im Video zu „Toosie Slide“ zuerst (ohne Musik!) die leeren Straßen von Toronto, dann sieht man ihn mit Mütze auf dem Kopf und Schal vor dem Mund durch ein (sein?) durchaus luxuriöses, mit viel Marmor prunkendes Apartment tanzen, während es immer dunkler wird. Irgendwie schafft er es offenbar auf die Dachterrasse, wo ihn ein Feuerwerk erwartet.

Der von Drake propagierte Tanz, benannt nach einem Influencer, der ihn erfunden hat, ist recht cool („right foot up, left foot slide“ etc.) und nicht sonderlich pulstreibend; die schönste Gesangszeile ist die, wo sich Drake mit Michael Jackson vergleicht und dessen Namen singend abteilt. Handschuhe hat er natürlich auch an. Nur ein Geheimnis wäre noch zu lüften: Wer ist der Typ, den man kurz auf einem Sofa liegen sieht?