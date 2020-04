Ausgehen ohne Ausgang

Die Wiener Bar Krypt liefert nun Drinks nach Hause. Und die DJs, die bereits für den April gebucht wurden, sollen zukünftig per Livestream auftreten.

Wann man sich wieder in einer Bar oder einem Club die Nächte um die Ohren schlagen kann, steht noch in den Sternen. Immer mehr Bars versuchen sich aber an einem neuen Konzept: Wenn der Besucher nicht in die Bar kommen kann, kommt das Bar-Feeling eben so gut es geht zu ihm nach Hause.



Auch das Krypt im 9. Bezirk hat nun einen Lieferservice mit Webshop auf die Beine gestellt. Dort kann man Drinks und Cocktails für das Wochenende bestellen: Jeden Freitag und Samstag werden diese fertig gemixt und in Flaschen ausgeliefert. „Zusammen mit Eis, Knabberzeug, Kerzen, Strohhalm und Deko“, erklärt Chris Schilcher, Geschäftsführer und Gesellschafter der Bar, das Konzept.