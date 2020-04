Das Coronavirus schlägt durch wie die Schwerkraft

Kaum zu glauben: Die Epidemie bestimmt schon über einen Monat ohne Unterbrechung den täglichen Aufmacher. Wie lang noch?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare"

Es beginnt mit dem Titel „Coronavirus in Österreich angekommen“ (26. 2.). Anfang März ist die Neuigkeit bereits Realität. „Leben mit Corona“ definiert „Die Presse am Sonntag“ die Lage. „Unser neuer Alltag zwischen Angst und Fatalismus“ (1. 3.). Die Epidemie ist durchdringend wie die Gravitation und erfasst unterschiedslos Gesunde und Kranke. Man muss der Zeitung dort Anerkennung zollen, wo sie sie verdient. Die Redaktion schafft es, den Kern der Sache auf hohem Niveau abzuhandeln, und analysiert für die Leser den medizinischen Teil sowohl in seiner wissenschaftlichen als auch in seiner im Gesundheitswesen organisierten Form perfekt.