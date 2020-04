Wenn die Zeit uns Streiche spielt

(c) Klaus Titzer/Picturedesk

Am liebsten mag ich die skurrilen Bilder. Wien, Nestroy-Denkmal.

Während den einen neue Innigkeit ins Herz fällt, schärfen die anderen ihre sprachlichen Messer. Ausnahmesituationen sind Förderanlagen, sie bringen das Schlechte und das Schöne in den Menschen zutage. Von beidem gibt es mehr als genug. Zum Status quo.

Auf meinem Schreibtisch liegen ein Pferdeschädel, knochiges Souvenir einer langen Reise, und Brehms Tierleben in 13 Bänden. Vor den Fenstern steht ein wunderlicher Kirschbaum, der zeitversetzt zweifärbig blüht, einer merkwürdigen Eigengesetzlichkeit folgt, in der die weiße Seite die rosafarbene überholt, ihr vorauswächst, sodass, während eine Hälfte schon in Blüte steht, die andere noch dürr und schwarz ist, Regelwerk einer widersprüchlichen Pracht.