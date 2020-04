Wo Jesus mit Lenin wandert

Portugals pro-albanische Stalinisten – ein Besuch in besseren Zeiten.

In einer grauen Vorzeit, als man noch in einen Billigflieger hüpfen konnte, um mit dem langjährigen Chef der pro-albanischen portugiesischen Stalinisten spontan auf einen Kaffee zu gehen, also im vergangenen Winter, tat ich genau das. Ich fuhr von Lissabon die sumpfig-industrielle Tajo-Trichtermündung hinauf. Am blechernen Bahnhof der reizlosen Vorstadt Alverca holte mich Eduardo Pires, 72, gelernter Thermodynamik-Ingenieur, ab und brachte mich in eine nüchterne Großkonditorei. Er trug einen graubraunen Trenchcoat und argumentierte messerscharf.