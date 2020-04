Pastor im Widerstand: Zwei neue Biografien zu Dietrich Bonhoeffer

(c) DPA/Picturedesk

Auf ausdrückliche Anordnung Hitlers am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg umgebracht: Dietrich Bonhoeffer.

Vor 75 Jahren wurde der deutsche Pastor und Märtyrer Dietrich Bonhoeffer von den Nazis ermordet. Über die Bonhoeffer-Biografien von Wolfgang Huber und Alois Prinz – samt einer Spurensuche ich Oxford.

Wer das Stadtzentrum von Oxford über die Magdalen Bridge verlässt, gelangt unweigerlich in einen Kreisverkehr, in dessen Mitte ein überdachter Brunnen steht. Die zweite Ausfahrt führt nach East Oxford in die Cowley Road, die ein buntes, umtriebiges, multikulturelles Stadtviertel durchquert. Entlang der Straße reihen sich Ethnofood-Lokale und Shops, Pubs und Cafés, kleine Friseurstudios und karitative Secondhand-Läden. Die Cowley Road verbindet gown, das Universitätsviertel der Talare, mit town, dem Oxford der sogenannten Durchschnittsbürger.