Quarantäne über Vorarlberger Gebiete aufgehoben

Nach nur 5,9 Prozent positiver Sars-CoV-19-Tests in den betroffenen Gebieten wird die Quarantäne wieder aufgehoben.

Die Quarantäne für die Vorarlberger Arlbergregion und Ortsteile von Nenzing ist am Freitag aufgehoben worden. Ab Samstag, 0.00 Uhr, dürfen alle Einheimischen ihre Orte wieder verlassen, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag in einer Video-Pressekonferenz. Für die rund 1000 Saisonarbeiter, die noch in Lech sind, gilt ein strenges Abreisemanagement.

Neben der Arlbergregion mit den Orten Lech, Stuben (als Ortsteil von Klösterle), Schröcken und Warth (seit 17. März) standen seit 22. März auch zwei Ortsteile der Gemeinde Nenzing (seit 22. März) unter Quarantäne. Insgesamt waren 7443 Personen betroffen. Grundlage für die nunmehrige Aufhebung der Quarantäne war die Testung von 288 Personen in den Quarantänegebieten, die Symptome aufwiesen. Von den 288 Tests fielen lediglich 17 (5,9 Prozent) positiv aus. "Das liegt deutlich unter dem vorarlbergweiten Schnitt der vergangenen drei Wochen, der sich auf 15,5 Prozent belief", so Wallner.

(APA)