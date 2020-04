(c) Getty Images (Luis Alvarez)

Ist ein Onlineangebot ein gleichwertiger Ersatz? Laut Konsumentenschützern in vielen Fällen nicht.

Viele benützen jetzt die Öffis nicht, betreuen ihre Kinder daheim, und auch den gebuchten Tanzkurs gibt es nur online. Was muss man weiterzahlen – und was nicht?

Wien. Die über Ostern geplante Flugreise kann man vergessen. Hort und Kindergarten fahren nur noch einen Notbetrieb. Das Fitnessstudio hat zu, und in die Öffis, für die man eine Jahreskarte hat, steigt man auch kaum mehr ein, seit man den ganzen Tag im Home-Office sitzt. Was die Frage aufwirft: Muss ich für all das trotzdem zahlen?