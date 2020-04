Aus dem leeren Club ins Wohnzimmer

Aus dem Wiener Werk kommt der Auftakt zur Aktion „United We Stream“.

Allein daheim, aber trotzdem gemeinsam zu feiern, das ist die Idee hinter „United We Stream“. Gestartet wurde das Projekt in Berlin, um die dortigen, derzeit geschlossenen Clubs zu unterstützen. Schon seit zwei Wochen gibt es auf der mit Arte concert betriebenen Plattform unitedwestream.berlin täglich einen DJ-Mitschnitt aus einem leeren Club. Jetzt wird die Aktion europaweit ausgerollt – neben Amsterdam, Hamburg oder Manchester ist auch Wien vorne mit dabei.



Den Auftakt macht am Samstag ein internationales Kick-Off-Event; in Wien ist – nach der „Isolation Nation“-Party von Vienna Würstelstand als Warm-Up vorige Woche – als erster Club das Werk an der Reihe. Von 16 bis 20 Uhr will der Club in den Spittelauer Stadtbahnbögen in virtueller Manier öffnen. Mavi Phoenix, Tin Man, Wandl und Rosa Anschütz spielen live, Antonia XM wird auflegen. Man habe das Projekt „innerhalb kürzester Zeit für die Wiener Clubkultur aufgebaut“, sagt Martina Brunner von der neuen Vienna Club Commission, die derzeit als Pilotprojekt bei Mica (Music Austria) angesiedelt ist. Man hoffe, eine Solidaritätswelle lostreten zu können.