Mit Megafon auf Wiens Märkten: Abstand!

Der Brunnenmarkt wird zur Einbahnstraße, die Wiener Standler müssen sich voneinander entfernen.

Wien. Ein Fenster auf der Facebook-Seite von Ulli Sima öffnet sich plötzlich, und eine kurze Ladezeit später lächelt die Stadträtin den Zusehern entgegen. Nein, Ulli Sima, die nicht ungern im Licht der Öffentlichkeit steht, hat jetzt keine eigene TV-Show. In Coronazeiten sitzt sie entspannt an ihrem Schreibtisch und ist das erste Mitglied der rot-grünen Stadtregierung, das auf diesem Weg eine Pressekonferenz abhält – mit Andreas Kutheil, Chef des Wiener Marktamts an ihrer Seite. Und während Sima weiter in die Kamera lächelt, erklärt sie, dass die Corona-Maßnahmen auf den Wiener Märkten nachgeschärft werden. Also jenen Märkten, die in diesen Zeiten besonders wichtig für die Nahversorgung der Wiener sind. „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dieser Neuregelung.