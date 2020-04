Fußball-Märchen: Österreich wird 2026 Weltmeister

Zwei Neuerscheinungen liefern Ablenkung vom Alltag, den Streit, Verschiebung und Angst dominieren. Sie lassen von der Vergangenheit eines großen Spielers träumen und auf eine große Zukunft des ÖFB-Teams hoffen.

Saisonabbruch, Gehaltsverzicht, Verschiebung, Geisterspiele, Transfer-Wandel, Stillstand – Begriffe, die derzeit die Welt des Fußballs dominieren, die aber längst keiner mehr hören kann. Täglich trudeln neue „Wasserstandsmeldungen“ ein, in denen „Experten“ noch absurdere Thesen hinausposaunen als in der Abseits-Frage. Ob es weitergeht, wie, warum nicht und welche Folgen alles habe. Wo ist bloß das (sinnbefreite, so oft verurteilte) Stadiongeheul geblieben?