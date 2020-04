Aus der Quarantäne entlassen

Und wieder: Drei Personen, die in Quarantäne waren – und jetzt in relativer „Freiheit“ sind.

Salzburg. St. Anton und Heiligenblut gehörten vor drei Wochen zu jenen Gemeinden, die wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus als erste Orte in Österreich unter Quarantäne gestellt wurden. Seither sind in Österreich viele weitere Gebiete dazugekommen: Tirol, das Gasteinertal, Flachau, Saalbach oder Zell am See. Doch was heißt Quarantäne? „Die Presse“ hat drei Menschen in dieser Zeit begleitet und nachgefragt, wie es sich anfühlt, plötzlich an einem Ort festzusitzen und nicht mehr wegzukönnen.