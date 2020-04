Labours letzte Hoffnung im Kampf gegen Boris Johnson

Keir Starmer will die zersplitterte Labour-Party einen. Ihm fehlt das Charisma, doch er hätte das Zeug, den Premier herauszufordern.

London. Kommt die Stunde, so kommt der Mann, sagen die Briten, wenn sie in der Not auf einen Retter hoffen. Keir Starmer ist heute erwartungsgemäß zum neuen Chef der Labour-Partei und damit zum Oppositionsführer in Großbritannien gewählt worden. Damit sucht die Partei einen Ausweg aus einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Doch überschattet wird der Wechsel vom Coronavirus, das in Großbritannien weiter ohne Zeichen eines Abflauens wütet.