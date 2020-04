Nach drei Wochen Ausgangsbeschränkung agieren manche irrational bis hysterisch. Das ist im Privaten verständlich, im Öffentlichen oft selbstherrlich.

Es sind lange Mails, Konzepte besorgter Bürger, Zitate aus YouTube-Interviews mit Experten, Hinweise auf vermeintlich falsch interpretierte Zahlen, Fragenkataloge an den Regierungschef und eine These: Da stimmt doch was nicht. Da läuft was falsch. Das hätte nie passieren dürfen.