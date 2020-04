Einbruch, Hakenkreuze bei Grünen

Verwüstung des Büros der Bezirksgruppe Landstraße.

Wien. Im Lokal der Bezirksgruppe Landstraße der Wiener Grünen ist eingebrochen worden. Das Büro sei verwüstet worden, die Täter hätten mehrere Hakenkreuze an Wände und auf Möbel geschmiert, berichtete die Partei am Freitagnachmittag. Die Polizei wurde eingeschaltet und Anzeige erstattet.

Die Reaktion von Parteichefin Vizebürgermeisterin Birgit Hebein in einer Aussendung: „Ich bin über diesen rechtsextremistischen Vandalismusakt mit Nazischmierereien entsetzt. So etwas hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.“ Sie verurteile derlei kriminelle Aktionen auf das Schärfste. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2020)