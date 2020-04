Warum Anleger nun um Milliarden umfallen

Kurzarbeit, Überbrückungskredite, staatliche Hilfe: Das Coronavirus trifft die Firmen massiv – und wird auch vor deren Gewinnausschüttungen nicht Halt machen. Die öffentliche Debatte macht es nicht gerade leichter.

Als schönes Körberlgeld. So darf man Dividenden durchaus bezeichnen. In Zeiten niedriger Zinsen boten sie einen Lichtblick. Die Firmen verdienten in den vergangenen Jahren prächtig, daran ließen sie auch die Aktionäre teilhaben. 2019 schütteten Unternehmen weltweit ganze 1,43 Billionen Dollar (plus 3,5 Prozent gegenüber 2018) aus. Im vergangenen Jahrzehnt waren es sogar 11,4 Billionen Dollar und damit fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren.

Auch Österreichs Konzerne stellten da keine Ausnahme dar. Das könnte sich nun allerdings ändern. Nicht nur hierzulande.



Erst kürzlich teilte ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck mit, eine Empfehlung auszusprechen, wonach Unternehmen, die Staatshilfe für Kurzarbeit in Anspruch nehmen, keine Dividende ausschütten sollten. Eine Ansicht, die der Chef der Wiener Börse nicht teilt. Einen Verzicht auf Dividendenzahlungen hält er für nicht angebracht. Der Staat verteile Krisenhilfe schließlich aus den Töpfen, die die Unternehmen vorher gefüllt hätten. Das heimische Aktienforum mahnte gar, dass es in eine Sackgasse führe, einzelne Gruppen im Wirtschaftskreislauf gegeneinander auszuspielen.