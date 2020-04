Bürgermeister des Ausseerlandes klagen über "Touristen"

Vor Ostern beklagen vier Ortchefs im Ausseerland die Zunahme von Tagestouristen und Zweitwohnungsbesitzer. Vor Ostern fürchten diese einen noch größeren Zustrom und fordern das „Tiroler Modell“.

Ein Brief von vier Bürgermeistern aus dem Ausseerland hat am Samstag auf Social Media für Aufregung gesorgt. Die vier Ortschefs Gerald Loitzl (Alt Aussee), Klaus Neuper (Bad Mitterndorf), Franz Frosch (Bad Aussee) und Franz Steinegger (Grundlsee) beklagten darin die vermehrte Ankunft von Menschen aus anderen Bundesländern bzw. Bezirken, die im Ausseerland einen Zweitwohnsitz haben. Von der Landesregierung wurden Maßnahmen dagegen gefordert.

In dem von den Bürgermeistern unterzeichneten Schreiben hieß es, man habe mit großer Besorgnis festgestellt, "dass sich vermehrt Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen im Steirischen Salzkammergut aufhalten". Dies könne aufgrund der Autokennzeichen festgestellt werden. "Im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage befürchten wir einen noch größeren Anstieg des Zweitwohnungs- und Tagestourismus." Diese "Gäste" würden sich den örtlichen Vorgaben und den Anordnungen der Bundesregierung widersetzen.

Tiroler Modell eingefordert

Man fordere daher, ähnlich dem Tiroler Modell, den "Übertritt von Gemeindegrenzen" nur mehr aus den bekannten Gründen zu erlauben: "Zweitwohnungsbesitzer müssen sich entscheiden, ob sie diese Krise an ihrem Haupt- oder Zweitwohnsitz durchstehen wollen." Die Bürgermeister ersuchen die Verantwortlichen um rasches Handeln. Gerald Loitzl kommentierte das Schreiben mittlerweile beschwichtigend, es sei nicht glücklich formuliert gewesen: "Da hätten wir wohl noch ein bisschen nachdenken müssen, das ist in die Hose gegangen." Es sei auch nicht vorgesehen gewesen, dass der Brief an die Öffentlichkeit gelange, betonte Loitzl. Sinn und Zweck sei es nicht gewesen, zusätzliche Verbote zu fordern.

Auslöser sei Unmut bei der einheimischen Bevölkerung gewesen. Diese müsste daheimbleiben und würde nicht einsehen, warum andere quasi auf Urlaub fahren könnten. Loitzl aber betonte, es gebe im Ausseerland aber keine Missstimmung zwischen Einheimischen und Zweitwohnsitzbesitzern, "wir haben da überhaupt keine Probleme".