Ein Babyvampir, Kicherviren und Kunstspringer

Brauchst du noch Ideen für den Osterhasen? Unsere Kinderreporter haben Buchtipps für euch. So kannst du trotz Ausgangssperre spannende Abenteuer erleben.

Ab morgen sind Osterferien. Ein bisschen komisch, wenn jetzt schon drei Wochen keine Schule war, oder? Und auf Urlaub fahren geht im Moment auch nicht. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht trotzdem etwas erleben kannst. Vielleicht kennst du den Spruch: Lesen ist Abenteuer im Kopf. Weil alle jetzt mehr zu Hause sind und mehr Zeit zum Lesen haben, haben wir sechs Kinder gebeten, euch ihre aktuellen Lieblingsbücher vorzustellen. Vielleicht findet ihr darunter noch den einen oder anderen Tipp für den Osterhasen. Die neunjährige Nora hat in der Corona-Quarantäne gerade „Das Vamperl“ von Renate Welsh ausgelesen. Das Buch ist nicht neu, es ist erstmals 1979 erschienen, aber sehr beliebt. Daher wurde es bereits 45 Mal nachgedruckt.



Die Handlung erzählt euch Nora: „Frau Lizzi findet einen kleinen Babyvampir in einem Spinnennetz. Sie nennt ihn Vamperl. Frau Lizzi zieht Vamperl mit Milch auf, damit er kein Blut trinkt. Vamperl saugt den Leuten, die gerade geschimpft haben, die Galle aus, damit die Leute nett zueinander sind. Mir gefällt das Buch so gut, weil ich gern kleine Vampire mag. Ich empfehle, es zu lesen, weil es sehr lustig ist.“



Paul (8) hat „Abenteuer bei den Dinosauriern“ von Mary Pope Osborne (aus der Reihe „Magisches Baumhaus“) gefallen: „Die Geschwister Anne und Philipp finden eines Tages ein verlassenes Baumhaus voller Bücher. Das Baumhaus ist verzaubert und kann an jeden Ort in die Vergangenheit reisen. Anne und Philipp besuchen die Dinosaurier und erleben ein spannendes Abenteuer. Das Buch hat mir sehr gut gefallen und ist leicht zu lesen. Ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer mit dem magischen Baumhaus!“



Leseratte Florentina (8) empfiehlt euch die „Good Night Stories for Rebel Girls“ (von Elena Favilli und Francesca Cavallo) – der englische Titel täuscht ein wenig, denn das Buch ist in deutscher Sprache und lässt sich nicht nur als Gutenachtgeschichte lesen. „In diesem Buch geht es um 100 Frauen, die auf 100 verschiedene Arten außergewöhnlich geworden sind. Für viele andere Frauen scheint das unmöglich zu sein. Mit dem Buch kannst du über 1000 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Aber natürlich nicht in echt. In diesem Buch ist auf jeder Doppelseite die Geschichte von einer Frau und ein Bild von ihr. Ich finde, die beste Illustration ist von der 99. Frau. Aber wie sie heißt, müsst ihr schon selber herausfinden.“



Moritz (8) mag es gern spannend. Er empfiehlt „Das Schwimmbadgeheimnis“ aus der Serie „Detektivbüro Lasse Maja“ von Martin Widmark. „Meine Lieblingsbücher sind die Detektivgeschichten von Lasse und Maja. Die Bücher spielen in der kleinen schwedischen Stadt Valleby. Hier kennt jeder jeden. Die jungen Detektive Lasse und Maja helfen dem Polizeiinspektor bei der Aufklärung kniffliger Fälle. Das mag ich am liebsten: das Mitraten und die lustigen Personen, die Teil der Geschichte sind. Außerdem sind die Bilder witzig. Der letzte Fall von Lasse und Maja spielt im Schwimmbad. Dort findet das traditionelle Weihnachtsschwimmen statt. Als besonderer Höhepunkt der Veranstaltung kommt der Kunstspringer Racke Bollinder zu Besuch, um sein Können zu beweisen. Dass der Kunstspringer ein Langfinger ist, das finden die beiden Spürnasen Lasse und Maja heraus.“



Die Schwestern Katharina (13) und Philippa (9) haben gemeinsam „Paheli: Spiel um alles oder nichts“ von Karuna Riazi gelesen. „,Paheli‘ ist spannend zu lesen, da die Geschichte in einem Brettspiel in einer orientalischen Stadt stattfindet. Farah und ihre Freunde versuchen ihren Bruder zu retten, der in dem Spiel gefangen wurde. Im Spiel begegnet Farah vielen Dingen, die man sich gar nicht vorstellen kann: Mondwasser, sprechenden Riesenchamäleons und fliegenden Teppichen – eine wunderbare Abenteuergeschichte, um aus den eigenen vier Wänden in eine Fantasiewelt zu entfliehen.“ Außerdem finden sie, dass ihr „Kicheritis: Anstecken erlaubt!“ von Gwen Lowe lesen solltet. „Kicheritis ist ein Virus, der Leute zum Lachen bringt. Der neue Superminister will aber nicht, dass die Kinder Kicheritis bekommen, damit die Erwachsenen sich nicht anstecken können und dann nicht mehr auf den Minister hören. Alice ist die Hauptperson, die plötzlich Kicheritis bekommt – ab dann wird alles anders als erwartet. Das Buch ist extrem witzig und spannend, weil Alice und ihre Freunde gemeinsam viele geheime Dinge entdecken und sich gegen die Erwachsenen wehren. Die Kinder stecken in ziemlichen Schwierigkeiten und kämpfen für ihre Welt.“



Maren (9) hat selbst einige Haustiere – Vögel, Fische und einen Hund – und für euch „Mein Feuerpferd“ von Chantal Schreiber gelesen. „In dem Buch geht es um ein Mädchen, Eva. Sie ist zehn Jahre alt und wohnt in Berlin. Ihre Eltern haben sich vor Kurzem getrennt, und nun muss Eva für sechs Wochen nach Island zu ihrem Vater und seiner neuen Frau, Hrönn, die noch dazu schwanger ist. Eva kann Hrönn nicht leiden. In Island lernt sie das Pferd Eldur kennen, das beim Nachbarn wohnt. Die beiden werden dicke Freunde. Das Pferd ist für Eva sehr wichtig, und sie muss alles geben, um ihr Traumpferd nicht zu verlieren. Ich habe das Buch sehr gern, weil ich selbst auf Islandpferden reite und auch sehr gern einmal nach Island fahren möchte. Ich bin schon gespannt auf den zweiten Teil.“