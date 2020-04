Mit Spürsinn viele Mütter gerettet

Der Arzt Ignaz Semmelweis ist der Pionier der Handhygiene.

Hände waschen! – so lautet das Motto dieser Tage. Denn wir wissen: Über die Hände kann das Coronavirus, genau wie andere Viren oder Bakterien, übertragen werden. Das Tückische ist, dass diese Keime so klein sind, dass wir sie nicht mit freiem Auge sehen können. In früheren Zeiten wusste man noch nicht, dass Keime über die Hände übertragen werden. Viele Patienten starben durch dieses Nichtwissen.

Gefährliche Ärzte. Bis der Arzt Ignaz Semmelweis mit viel Detektivarbeit die Zusammenhänge klärte. Er arbeitete an der Geburtsklinik des Wiener Allgemeinen Krankenhauses und machte eine interessante Beobachtung: An den Stationen, an denen Ärzte bei der Geburt halfen, starben viel mehr Frauen an Kindbettfieber als an den Stationen, an denen Hebammen die Kinder zur Welt brachten. Als dann noch Semmelweis' Kollege Jakob Kolletschka an einer kleinen Wunde starb, die er sich beim Sezieren einer Leiche geholt hatte, und er die gleichen Symptome zeigte wie die Frauen, die an Kindbettfieber starben, war ihm klar: Es muss sich um eine von außen übertragene Wundinfektion handeln. Noch etwas fiel am Allgemeinen Krankenhaus auf: Dort starben mehr Frauen als in anderen Spitälern. Semmelweis' Spürsinn führte ihn in den Keller des Krankenhauses: Dort forschten die Ärzte, indem sie Leichen sezierten, um Neues über den menschlichen Körper und Todesursachen zu lernen. Genau diese Verbindung von Forschen und Helfen brachte vielen Frauen den Tod: Denn die Ärzte kamen direkt vom Seziertisch zu den Patientinnen, ohne sich vorher die Hände zu desinfizieren.

Mobbing. Das Leichengift haftete noch an ihren Händen, und sie übertrugen es auf die frischgebackenen Mütter. So logisch uns dieser Gedankengang heute erscheint – Semmelweis wurde für seine Überlegungen damals von vielen Kollegen gemobbt. Aber er setzte sich durch: Seit die Ärzte verpflichtet wurden, die Hände vor einer Behandlung mit Chlorkalklösung zu waschen, ging die Müttersterblichkeit stark zurück.