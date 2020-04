Erich Lessing: Sensibler Chronist des 20. Jahrhunderts

Zeit im Bild: Erich Lessing, der leidenschaftliche Begleiter und Beobachter historischer Ereignisse, ist oft dabei, wenn Zeitgeschichte geschrieben wird. Die Bilder des Doyens der österreichischen Fotografie prägen sich in das kollektive Gedächtnis ein.

Als am 27. April 1947 von den drei Fotografen Robert Capa, Chim Seymour und Henri Cartier-Bresson in einem New Yorker Restaurant ein Syndikat gegründet wird, trinken die Freunde eine Magnumflasche Champagner – der Name der Fotoagentur ist schnell gefunden: Magnum.