Transparenz ist den Menschen zumutbar

Warum passiert gerade jetzt was genau? Je länger der Corona-Ausnahmezustand dauert, desto wichtiger wird es für die Regierung, die Bürger in ihre Entscheidungsgründe einzuweihen.

Am Montag hieß es von der ÖVP: alles freiwillig. Jeder soll selbst entscheiden, ob er die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes herunterladen will, mit der man im Fall einer Erkrankung seine Kontakte warnen kann. Das leise Gerücht, dass man die App verpflichtend einführen will, existierte freilich schon damals. Doch das Rote Kreuz dementierte. Das wolle man nicht. Wenige Tage später bestätigte – mit freundlicher Billigung des Parteichefs? – Wolfgang Sobotka dem „Profil“: Ja, man lasse eine Pflicht-App prüfen. Woraufhin der grüne Vizekanzler am Samstag versicherte: Die App bleibt freiwillig.