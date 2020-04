Die Krise trifft uns in unserer Arbeitsweise und möglicherweise auch finanziell, journalistisch aber arbeiten wir immer.

Die kleine Schwester des nervlich strapazierenden Home-Office ist die Home-Story. Mit Storys dieser Art beglücken uns Kollegen und Gesprächspartner, wenn sie uns via Videokonferenz unfreiwillig an ihrem Alltag teilnehmen lassen, aber das gehört dazu und bietet Unterhaltung. Etwas penetranter wird es, wenn uns jedes Medium, jede Partei und fast jedes Unternehmen berichtet, wie heldenhaft und organisatorisch ausgefeilt sie dieser Tag arbeiten. Ehrlicherweise wollten wir das so genau nie wissen, wir gehen von Professionalität aus. Daher haben wir die Idee verworfen, wie andere Redaktionen seitenweise zu berichten, wer jetzt mit wem zu Hause telefoniert oder sich in einem isolierten geheimen Newsroom unter dem Stephansdom auf den Tag X vorbereitet.

Wir halten es wie immer: Erstens improvisieren wir im Notfall, zweitens schalten wir einen Gang höher, und drittens ist die Stunde der Fachleute in unseren Reihen, wie Köksal Baltaci, gekommen. Wir leisten und liefern Journalismus. Wir geben Experten und solchen, die es noch werden, Raum für unterschiedliche Einschätzungen und Positionen. Wir schreiben auch, wenn es auf wichtige Fragen noch keine ausreichenden Antworten gibt. Wir bemühen uns in Krisen weniger um eine schnelle Meinung oder Provokation, sondern um kühle Sachlichkeit. Das nannte man früher Seriosität.

Noch selten zuvor haben uns so viele Mails, Gastbeiträge und Interviewvorschläge erreicht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir sie nicht alle positiv beantworten können. Die mit der Kommunikation befassten Kolleginnen leisten da gerade einen enorm zeitaufwendigen Job. Ihnen und natürlich dem gesamten Team unser Dank und der ehrliche, aber überschaubar freudvolle Satz: Bitte weitermachen! Und an Sie: Bitte weiterlesen!

rainer.nowak@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2020)