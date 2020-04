„Das vermisse ich, dieses Frei-Sein“

Für Jugendliche ist das „Draußen“ ein Ort der Entfaltung und des Rückzugs, vor allem, wenn die Wohnräume eng sind. Womit sie sich schwer tun, was sich verändert.

Seyma und ihre vier Geschwister haben das Problem mit den Schreibtischen, derer es zwei gibt, folgendermaßen gelöst: Morgens okkupiert die jüngste Schwester einen Schreibtisch, weil sie ihre Hausaufgaben am liebsten um diese Tageszeit macht. Ab und zu schaut ihr Seyma über die Schulter, aber die Schwester sei ohnehin sehr fleißig. Am Nachmittag übernimmt dann der Bruder, der eine Klasse in der 2. Unterstufe besucht, den Lernplatz. Den Schreibtisch im anderen Zimmer nutzt ihre mittlere Schwester, die sich ihre Lerneinheiten selbst einteilt. Eine weitere Schwester ist im Home-Office.