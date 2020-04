Noch ist es nicht so weit. Aber ein Ausblick sei gewagt, der eigentlich ein Rückblick ist: Wie lebten die Menschen unmittelbar nach einer Krise, der Pest, der Revolution, dem Weltkrieg?

„The Hammer and the Dance“ nennt sich das Szenario, das zuletzt von Wissenschaftlern beschworen wurde: harte, einschneidende Maßnahmen, damit die Kurve abflacht und man schneller aus der Krise wieder heraußen ist. Erst der Holzhammer, dann der Tanz. Diese Metapher konnte man in vergangenen Zeiten wörtlich nehmen.