NHLI via Getty Images

Eishockey-Legionär Michael Grabner (32) erlebt die Corona-Pandemie in den USA. Die Profiliga NHL ruht, noch dienen Golfschläge als Ablenkung. Über den neuen Alltag in Arizona.

Die NHL pausiert wie so viele Profiligen weltweit. Was macht ein Eishockeyprofi, der nicht weiß, ob er in dieser Saison nochmal aufs Eis gelassen wird?