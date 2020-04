Neue Erkenntnisse zur Immunität nach einer Coronavirus-Infektion

Ist das Coronavirus mit einer Infektion ausgestanden oder kann man sich öfter anstecken? Von der Antwort auf diese Frage hängen so manche Prozesse und Konzepte ab.

Ob und vor allem wie lange genesene Personen immun gegen das Coronavirus sind, wirkt sich sowohl auf künftige Behandlungsmethoden, als auch auf mögliche Impfstoffe aus. Nicht zuletzt hängt auch das von vielen Ländern verfolgte Konzept der Herdenimmunität davon ab.

Dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus zur Bildung von entsprechenden Antikörpern im Blut und somit zu einer Immunität führt, gilt als sicher. Aber wie lange hält dieser Schutz an und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Können mit dem Blut von immunen Menschen akut Erkrankte behandelt werden? Welche Erfahrungen wurden bei der SARS-Pandemie 2002/2003 gemacht? Und natürlich: Was bedeutet die Dauer der Immunität für die Entwicklung von Impfstoffen?



1. Was lässt sich aus heutiger Sicht über die Dauer der Immunität sagen?



Es besteht kein Zweifel daran, dass Personen nach überstandener Erkrankung genug Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben, um gegen weitere Infektionen geschützt zu sein. Wie lange diese Immunität anhält, ist derzeit nicht mit Sicherheit zu sagen, schließlich reichen die ersten Informationen über Genesungen erst rund drei Monate zurück.