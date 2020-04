Aufholprozess

Der Kunstmarkt steckt bei der Digitalisierung in den Kinderschuhen. Corona zwingt die Branche zum Handeln, sie kommt damit endlich auch an die Millennials heran.

Die Kunstwelt muss dank Corona aufholen, was sie nur sehr schleppend angegangen ist: die Digitalisierung. Denn bisher ist zumindest am Kunstmarkt der Großteil der Deals analog abgelaufen, egal ob Messen, Auktionen oder Käufe in Galerien. Natürlich haben sich die großen Auktionshäuser digital aufgestellt und machen Online-Auktionen. Doch sind es meist Versteigerungen von niedrigpreisigerer Ware. Noch zurückhaltender sind die Messen. Kaum ein Veranstalter hat mehr als einen Onlinekatalog gemacht. Das muss sich durch die Pandemie nun alles ändern, wenn die Branche überleben will.