Anti-Terrorermittlungen in Frankreich nach tödlichem Messerangriff

Ermittler am Tatort im Zentrum von Romans-sur-Isère.

In Romans-sur-Isère südlich von Lyon wurden am Samstag bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem tödlichen Messerangriff am Samstag im Zentrum der Stadt Romans-sur-Isère in der Nähe von Lyon hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Angriff am Samstag wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt, zwei von ihnen schwer.

Wie die Behörde mitteilte, werde nun wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer kriminellen, terroristischen Vereinigung ermittelt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann sudanesischer Herkunft handeln, der 1987 geboren wurde. Bei der Hausdurchsuchung seien Dokumente mit religiösem Inhalt gefunden worden, in dem sich der Mann unter anderem darüber beschwert, dass er in einem Land der Ungläubigen lebe. Der Mann war der Polizei bisher nicht bekannt. Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „abscheulichen Tat“.

