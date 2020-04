Der Nürnberger Prozess vergaß die Tiere

(c) Getty Images (PhotoQuest)

Über den Zoo von Buchenwald, Göring als Löwen-Halter und Tierversuchs-Gegner oder die Katze als Jude unter den Vierbeinern: Ein neues Buch erzählt die Geschichte der Tiere im Nationalsozialismus.

Warum haben sich NS-Historiker nur sehr verhalten mit der Rolle der Tiere im Nationalsozialismus auseinandergesetzt? Vielleicht auch, weil dieses Kapitel, isoliert betrachtet, das Bild des „anständigen Nazis“ fördern könnte? Hitler erließ schon 1933 ein neues, im internationalen Vergleich weitgehendes Tierschutzgesetz, das in der BRD in großen Zügen bis 1972 in Kraft blieb. Er erhielt dafür sogar einen US-Orden. Hermann Göring war leidenschaftlicher Jäger, aber gegen jegliche Tierversuche – den „Vivisektionisten“ drohte er einmal mit dem KZ. Demonstrative Tierliebe diente NS-Funktionären auch als Beweis für die eigene „Moral“ und Sensibilität.