Im Grunde begann das Risiko bei meiner Geburt

„Senior“ ist an mir abgeprallt, aber „Risikogruppe“, das sitzt. Über meine neue Identität.

Jetzt also habe ich eine Identität: Ich bin eine Risikogruppe – und was für eine: Täglich versichern mir Kinder in Fernsehspots, wie besorgt sie um mich sind. Das ist fürsorglich, aber irgendwie spricht es mich doch nicht an. Erstens denke ich, dass ich einigermaßen vernünftig gelebt habe, und zweitens zeigen manche Statistiken, dass die Mortalität bei den bis zu 60-Jährigen etwas höher ist als in meiner Altersgruppe.