„Es war die bisher schwierigste Woche“

(c) Stefanie Mooshammer

Jeden Montag fragen wir hier dieselben drei jungen, mitten aus ihren Karrieren gerissenen Wiener Kunstschaffenden, wie es ihnen in der Selbstisolation geht.

Arthur Arbesser (37), Modeschöpfer, Mailand. Diese Woche war seltsam. Sie ist irrsinnig schnell vergangen, richtig verflogen. Gleichzeitig aber ist ziemlich wenig passiert, es setzt also eine gewisse Unbefriedigtheit ein. Die selbstgeschaffenen Routinen verstärken auch noch, dass die Tage schneller vergehen, weil sie sich dadurch so ähneln. Andererseits bin ich überzeugt, dass man diese Routinen braucht. Ein Teufelskreis also.