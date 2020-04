Ölproduktion wird (noch) nicht gedrosselt

Geplantes Treffen der großen Ölstaaten wird verschoben. Noch keine Einigung über Preisstützung.

Baku/Washington. Die Öl- und Gasbranche steht angesichts des rapiden Preisverfalls mit dem Rücken zur Wand. Am Wochenende zerstreute sich auch noch die Hoffnung, dass für Montag geplante Verhandlungen der Opec-Länder mit Russland zu einer koordinierten Drosselung der Produktion führen könnten. Die Videokonferenz finde erst am Donnerstag statt, ließ das aserbaidschanische Energieministerium am Wochenende wissen. Die großen Ölproduzenten brauchen also sichtlich mehr Zeit, um sich auf eine Linie zu einigen.

Zuletzt hatten sich Saudiarabien und Russland einen regelrechten Preiskampf geliefert. Die Saudis erhöhten ihre Produktion stark, was den Ölpreis weiter in den Keller drückte. Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor die Bereitschaft zu Verhandlungen betont. Er könnte sich eine Reduzierung des Fördervolumens von etwa zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag vorstellen, sagte er am Freitag. Die Internationale Energieagentur (IEA) betonte jedoch, dass eine Förderkürzung um diese Menge unzureichend sein könnte. Auch Norwegen kündigte an, seine Ölproduktion zu kappen, wenn die restlichen großen Produzenten dasselbe täten.

US-Zölle für Ölimporte?

US-Präsident Donald Trump will die amerikanische Öl- und Gasindustrie unterdessen „mit allen verfügbaren Mitteln“ unterstützen. Falls es nötig sei, könnten auch neue Zölle auf Ölimporte erwogen werden. Die USA sind laut der US-Energieagentur (EIA) seit 2009 vor Russland der größte Gasproduzent und haben auch Saudiarabien als größten Ölproduzenten überholt. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2020)