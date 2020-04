Regieren im Home-Office

Wir machen uns, ganz ehrlich, ein wenig Sorgen um Boris Johnson. Nicht, dass er das Virus nicht überstehen wird; eher schon, dass er die Coronakrise politisch nicht überleben könnte. Es liegt in der Natur der Sache, dass britische Premiers aus dem Home-Office regieren. Augenscheinlich tut ihm aber die Quarantäne in der Downing Street nicht gut. Taufrisch wirkte er nicht, als er sich neulich vor dem Kamin via Handy-Video an die Nation wandte – jedenfalls nicht so frisch wie die Königin bei ihrer Queen's Speech.

Das ist ja das Tückische: Skype, Zoom & Co. bleibt wenig verborgen im Home-Office. Johnson hatte stets einen Zug ins Schusselige und Schlampige – die ungezähmte Mähne; das Hemd, das aus der Hose ragt; ein unterschiedliches Paar Socken; die Boxershorts, die er zum Joggen ausführt. All das macht die Marke Johnson aus.

Nun schlägt der Boris aus Oxforder Studententagen und Partynächten durch. Das Haar noch wirrer, wie nach durchzechter oder schlafloser Nacht; blass und spitz um die Nase. Womöglich muss sich Johnson an seinem Idol Winston Churchill orientieren. Sein Kriegsmodus: Whisky, Brandy, Champagner, Zigarre, bis weit nach Mitternacht regieren und durchschlafen bis Mittag. Aber vor 80 Jahren gab es auch noch kein Skype, Zoom und die Handy-Videofunktion – nur das BBC-Radio und die gute, alte „Times“. (vier)

