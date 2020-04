Covid-19-Peak überschritten: Ein neuer Maßnahmenmix ist nun gefragt

Die Covid-19 Pandemie scheint in Österreich eingedämmt, die Zahl der Genesungen übersteigt jene der Neuinfektionen. Eine schrittweise strukturierte Lockerung der Maßnahmen ab sofort erscheint politisch opportun. Strategieempfehlungen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Der Peak scheint erreicht zu sein, die Zahl der Infizierten geht massiv zurück, und die Zahl der Personen auf der Intensivstation stagniert bei ca. 245 Personen. Die Epidemie scheint unter Kontrolle und die Regierung kündigte bereits eine Lockerung der Maßnahmen nach Ostern an. Wir sehen auch Möglichkeiten für Lockerungen bereits vor Ostern, da sich die Daten vielversprechend entwickelt haben.

Die Politik ist gefordert, ein ausgewogenes Maßnahmenpaket zu präsentieren, das im Idealfall auch mit der Opposition bzw. allen relevanten Stakeholdern besprochen wurde. Hierbei geht es auch darum, bereits bestehende Maßnahmen zu hinterfragen, zu verbessern, eventuell auch teilweise zu verstärken, um dann in anderen Bereichen mehr Lockerungen zulassen zu können. Neue Maßnahmen wie z. B. die Errichtung einer neuen Finanzierungsagentur für die Verteilung der Covid-19-Zuschüsse erscheinen in diesem Zusammenhang als hochgradig hinterfragenswert, da der Zusatznutzen nicht begründet wurde. Was sind z. B. die Zusatzkosten? Das Geld könnte vermutlich effizienter für minderbemittelte Bürger verwendet werden. In jedem Falle hat die Regierung die Verantwortung für etwaige unnötig entstandene negative soziale und ökonomische Folgen zu tragen, was später zu beurteilen sein wird. Neue Strategievorschläge beinhalten demnach:

1. Abstand zwei Meter ab sofort: Diese Maßnahme kostet nichts und ist eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung. Es wird berichtet, dass beim Husten Covid-19-Partikel bis zu 1,5 Meter fliegen können. Mit dieser Maßnahme sollte es auch leichter fallen, Parks wieder zu öffnen.

2. Maskenpflicht vor allem für medizinisches und Pflegepersonal: Es erscheint nicht effektiv, wenn bereits Masken an Supermärkte und Bevölkerung verteilt werden und gleichzeitig medizinisches und Pflegepersonal nicht ausreichend versorgt wird und Hilferufe an Bund und Länder aussenden muss bzw. unerhört zu bleiben scheinen. Auch Private, die ältere Leute pflegen, benötigen Masken. Leider meldeten 10 von 30 Pflegeheimen in Wien bereits Covid-19 positive Fälle, was vorrangig hätte vermieden werden sollen.

3. Höchstmöglicher Schutz von Risikogruppen: Dies wird ja teilweise schon praktiziert. In Pflegeheimen z. B. sollten aber strengere Bestimmungen walten, um eine Ansteckungsgefahr möglichst auszuschließen, das heißt FFP-Masken für Personal und obligatorische Tests.

Ursula Vavrik basiModul/Hans Leitner

4. Bundesweite Echtzeit-Datenbank für Lagerbestand von Covid-19 Schutzausrüstung, etc.: Wurde bereits gefordert und sollte nicht schwierig sein umzusetzen, jedes größere Warenhaus (z. B. Humanic) hat so eine Datenbank.

5. Öffentliche Ausschreibung für Covid-relevante dringend benötigte Produkte wie Schutzkleidung, Tests, Masken, Handschuhe, Beatmungsgeräte, etc.. in Ergänzung zu den Aktivitäten auf EU Ebene: Teilweise entstanden schon Initiativen in diese Richtung (Maskenproduktion in Vorarlberg und Burgenland, Plexiglashelme, Beatmungsgeräte, Tests, etc.). Vermisst wird eine einheitliche öffentliche Vorgangsweise bzw. gleiche Chancen für jeden Unternehmer und explizite Förderung von Start-ups auf diesen Gebieten.

6. Einrichtung einer bundesweiten obligatorischen Jobdatenbank für Betriebe: In der Schweiz bereits seit längerem etabliert. Mit der Krise ändern sich die Marktbedürfnisse und es gibt keine bundesweite Datenbank, was eine bedeutende Hürde für Jobsuchende darstellt. Eventuell könnte die EU-Plattform EURES verwendet werden, was dann angekündigt werden sollte.

7. Öffnen von Parks und Ermöglichen von Individualsport ab sofort: Bewegungsmangel kann ebenfalls zu massiven Gesundheitsproblemen führen. Das Öffnen von Parks erscheint vor allem für Stadtbewohner, und hier wiederum für Familien mit kleinen Kindern von höchster Relevanz, auch zur altersgerechten Entwicklung von Kindern, Vermeidung von Depression bzw. Gewalt in der Familie. Es dürfte bei der hohen Anzahl an Arbeitslosen wohl kein Problem darstellen, am Eingang jeweils Personen zu positionieren, die eine vertretbare Anzahl von Parkbesuchern regeln könnten, um Gruppenbildungen zu vermeiden bzw. nur eine bestimmte Anzahl an Personen in den Park zu lassen.

Ähnlich wird das aktuelle Verbot von Individualsport gesehen, das niemandem nützt, da die Ansteckungsgefahr gleich Null ist, aber für viele eine massive Freiheitsbeschränkung darstellt, vor allem auch für Arbeitslose. Ausreichende Bewegung und Sport stellt für die Erhaltung der Gesundheit einen wesentlichen Faktor dar. Es wird mit Nachdruck dafür plädiert, Sportarten wie Fischen, Rudern, Kanufahren, Segeln, Tennis, Golf, oder Mountainbike etc. alleine oder im Familienverbund unter Einhaltung des Social Distancing und der zwei Meter Abstandsregel ab sofort wieder zu ermöglichen.

8. Öffnung von Kleingewerbe, vor allem jenes das am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen ist, basierend auf dem Kosten-Nutzen Prinzip (wo man am meisten Menschen helfen kann bzw. auch, der Staat am meisten Zuschüsse spart), eventuell mit zeitlichen Einschränkungen, z.B. nur nachmittags, unter Einhaltung der Abstandsregel, Plexiglasscheibe bei Kassen oder im Nagelsalon, Maskenpflicht für Verkaufspersonal, beschränkte Anzahl von Personen, z.B. eine auf zehn Quadratmetern, mit einer Maximaldauer von 10 Minuten im Geschäft - ab sofort, aber spätestens in wenigen Tagen, wenn es die Zahlen erlauben. Möglich wäre auch eine gleichzeitige teilweise Schließung von Supermärkten (z. B. Öffnung nur halbtags oder 3,5 Tage die Woche, dafür eventuell auch am Sonntag). Begründung: Blumengeschäfte, Schuster, Schlosser, Boutiquen, etc. könnten so zumindest teilweise wieder mehr Umsatz machen und aus der Arbeitslosigkeit wieder herauskommen und den Staat weniger Geld kosten. Vor allem immune Personen sollten ab sofort arbeiten dürfen.

9. Öffnung von Restaurants zumindest im Freien zu Ostern andenken: Auch hier kann man sich an Staaten wie Südkorea, Schweden, Norwegen oder auch Island, wo Restaurants auch während der Krise offen blieben, orientieren. Eventuell nur im Freien, nur mit ca. 30-50 Prozent Betrieb, mehr als zwei Meter Abstand, Maskenpflicht für Personal, etc.

10. Verstärkte Kooperation auf EU und internationaler Ebene: Als Land, das die Krise relativ gut kontrollieren konnte sind wir es den europäischen und internationalen Partnern schuldig, unser Modell zu dokumentieren und zur Verfügung zu stellen, um so zur Eindämmung des Virus oder zumindest zur Linderung der Epidemie verstärkt beizutragen. Entsprechende Publikationen sollten so schnell wie möglich bereitstehen und versendet werden. Darüber hinaus sollte versucht werden, sowohl in Österreich als auch auf europäischer und internationaler Ebene bereits jetzt verstärkt vorzudenken, wie eine Ausbreitung der Epidemie verhindert werden kann und gemeinsame Maßnahmen getroffen werden können. Zum Beispiel weitere Übernahme von Fällen von benachbarten Ländern wie Italien oder Frankreich, wie es bereits in kleinem Rahmen geschah, oder Etablierung von EU-Ärztepools (nicht betroffene Staaten helfen an Hotspots in anderen Staaten) wäre ein Schritt in Richtung gemeinsame Gesundheitspolitik, die in vielen Ländern eine Krise der Nationalstaaten vielleicht hätte auffangen können. In jedem Fall wird man sich für eine ähnliche zukünftige Situation in Europa, aber auch weltweit anders wappnen müssen.