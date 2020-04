selbst-bewusst führen #13. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Energiekick.

Fühlen Sie sich gerade klein?

Oder ist Ihr Energieniveau und Ihr Selbstwert gerade groß?

Fühlen Sie sich gerade so, als ob kaum etwas weitergeht und haben Sie das Gefühl, Ihre Sorgen drücken auf Ihre Schultern und andere sehen gar nicht, was Sie jetzt alles leisten? Machen Sie sich selbst klein?

TIPP: Probieren Sie es jeden Morgen aus:

Greifen Sie mit den Händen nach den Sternen und dann dehnen Sie sich und greifen hinunter mit den Händen zu den Zehenspitzen oder Unterschenkel, so weit, wie es Ihnen möglich ist.

Machen Sie das 2-3 Mal und Sie merken, welcher Energiekick das ist. Sie fühlen sich schnell wieder groß, stark und wertvoll.

Greifen Sie jetzt mit Ihren Händen nach den Sternen!

Mehr zum Thema Neustart nächsten Montag!

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

