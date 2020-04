Rolls-Royce streicht Dividende und Prognose

Rolls-Royce zieht wegen der hohen Unsicherheiten und des Einbruchs des Luftverkehrs infolge der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für 2020 zurück.

Der britische Triebwerkshersteller hat wegen der Corona-Krise seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekippt und sich eine neue Kreditlinie gesichert. Zudem streicht Rolls Royce die Dividende für 2019 und spart so 137 Millionen Pfund (155 Millionen Euro) ein, wie der Konzern mitteilte.

Die Flugstunden von Großraumflugzeugen im zivilen Luftverkehr seien allein im März um rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und dürften im April und darüber hinaus weiter sinken, hieß es. Der Konzern bereite sich vor diesem Hintergrund unter anderem auf einen Auslieferungsrückgang seiner Triebwerke vor.

Konzernchef Warren East betonte, dass Rolls-Royce eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreife, um die operative und finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in der Krise zu stärken. Das Unternehmen sicherte sich eine weitere Kreditlinie über 1,5 Milliarden Pfund und hat nun 6,7 Milliarden Pfund an liquiden Mitteln, um sich gegen die langfristigen Auswirkungen der Pandemie abzusichern. Rolls-Royce will sich nun auf Kostensenkungen konzentrieren. Unter anderem sollen die Ausgaben für Gehälter um mindestens zehn Prozent gedrückt werden.

(APA/Reuters)