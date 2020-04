Ostersegen vor dem Fernsehgerät

Keine öffentlichen Gottesdienste, keine Osterfeuer, kein Urlaub: In Österreich ist diesmal alles anders.

Die hölzerne Christusfigur samt Esel bleibt am heutigen Palmsonntag in der Stube. Prozessionen wie der traditionelle Palmeselumgang in der Gemeinde Thaur in Tirol, der seit mindestens 200 Jahren in der 4000-Seelen-Gemeinde stattfindet, sind für dieses Jahr abgesagt. Doch nicht nur die jahrhundertealten Statuen bleiben zu Hause, auch die Gläubigen werden sich in der kommenden Karwoche nicht in den Gotteshäusern versammeln, um das höchste christliche Fest zu begehen.