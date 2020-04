Kasachstan und Usbekistan haben den Ausnahmezustand verhängt und Städte abgeriegelt. In Tadschikistan und Turkmenistan behaupten die Behörden beharrlich, dass es keine Infektionen gebe.

In der Coronakrise teilen sich die zentralasiatischen Staaten in zwei Gruppen: in solche, die sich dem Problem stellen, und solche, die die Gefahr von Covid-19 herunterspielen. Turkmenistan gehört zur letzteren Gruppe. In dem abgeschotteten Staat, an dessen Spitze der autoritäre Präsident Gurbanguly Berdymuhammedow steht, ist das Thema Coronavirus weitgehend ein Tabu. Über die Pandemie wird kaum berichtet, und wenn, dann nur im Zusammenhang mit dem Ausland. Nur eine Telefon-Hotline für besorgte Bürger hat man eingerichtet.



Die Direktive kommt von ganz oben: Berdymuhammedow, der früher Zahnarzt war, vertraut auf die Wirkung turkmenischer Heilkräuter. Über ihre positiven Eigenschaften hat er selbst mehrere Bücher veröffentlicht. Im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten schreibt Berdymuhammedow der Steppenraute heilende Eigenschaften zu. Mit diesem Gewächs sei das Leben der Turkmenen seit „Tausenden von Jahren“ verbunden, wie ein Huldigungsvideo des Staatsmediums „Turkmenistan Heute“ kürzlich erläuterte. Das „Ausräuchern“ von Räumen mit den Samen der Steppenraute eignet sich demzufolge zum Kampf gegen Viren und Bakterien. Was Berdymuhammedow sagt, ist in seinem Land Gesetz. „Harmala“, so wird das Kraut genannt, wurde bereits zur „Desinfektion“ öffentlicher Verkehrsmittel und Büros verwendet.