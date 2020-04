Kulturtipps für Kinder: Diese Online-Ausflüge lohnen sich

Mit Kindern ins Museum, ins Theater oder in die Oper – das geht auch online. Außerdem bringt der Frühling neue Bücher: „Die Presse am Sonntag“ gibt Kulturtipps für Kids.

Auf der Website des Theaters an der Wien jagt Papagena derzeit eine Fledermaus – nicht wegen des Coronavirus, das hat sie schon früher getan. Aber dass sie es nun auch online tut, hat sehr wohl mit dem Virus zu tun. So viele Theater und Opernhäuser stellen nun Produktionen und Mitmach-Angebote für Kinder online, dass die kulturelle Auswahl selbst in Corona-Zeiten zur Herausforderung wird. Die Staatsoper etwa schickt einen Fuchs ins Netz (in einer Oper, die Leoš Janáček für sein bestes Werk hielt), das Theater Next Liberty in einem wunderbaren Familienmusical eine Saxophon spielende Hyäne.