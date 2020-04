Entschädigung für 91.000 Volkswagen-Kunden in Großbritannien

Rund 91.000 Volkswagen-Kunden in Großbritannien haben laut Gericht ein Anrecht auf Entschädigung. In Österreich beläuft sich der Streitwert der 10.000 Geschädigten auf 60 Millionen Euro.

Rund 91.000 Kunden von Volkswagen (VW) in Großbritannien haben ein Anrecht auf Entschädigung. Das entschied am Montag ein Gericht in London. Der High Court sieht es als erwiesen an, dass VW illegale Software in Fahrzeuge einbaute, die in Großbritannien verkauft wurden, um den Schadstoffausstoß bei Emissionstests zu drücken.

Wie hoch die Entschädigung ausfallen wird, muss die Justiz in einem gesonderten Verfahren entscheiden. Der Konzern sei „enttäuscht“ und erwäge, in Berufung zu gehen.

VW hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Deutschland bietet der Konzern mittlerweile rund 260.000 Dieselkunden einen Vergleich an: Sie sollen Einmalzahlungen zwischen 1.350 und 6.257 Euro erhalten. In Zusammenhang mit dem Dieselskandal zahlte Volkswagen bereits mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen, vor allem in den USA.

Auch in Österreich laufen zum VW-Skandal zahlreiche Gerichtsverfahren. Vorige Woche entschied der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einer in Klagenfurt anhängigen Sammelklage, dass die Fahrzeughalter in dem Land auf Schadenersatz klagen dürfen, in dem sie ihr Auto gekauft haben. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist gegen VW vor mehrere heimische Gericht gezogen. Insgesamt vertreten die Verbraucherschützer rund 10.000 Geschädigte, der Streitwert beläuft sich auf 60 Millionen Euro.

(APA)