Kulturstaatssekretärin Lunacek hält am Dienstag Online-Sprechstunde

Die Ministeriumshotline für Kulturtätige wir täglich 60 Mal angerufen. Die Staatssekretärin, Ulrike Lunacek, will nun selber Rede und Antwort stehen - eine halbe Stunde lang bei einer Live-Schaltung.

Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) will am Dienstag, 7. April in einer live übertragenen Onlinesprechstunde Fragen aus der Kunst- und Kulturbranche beantworten. Auf der Facebook-Seite des Bundesministeriums für öffentlichen Dienst startet um elf Uhr die 30-minütige Schaltung.

Seit Mittwoch bietet das Bundesministerium eine Servicehotline für Kulturtätige an. Unter der Nummer 01/53115 202 555 beantworten Experten Fragen zu finanziellen Soforthilfemaßnahmen und den aktuellsten Entwicklungen. Mit rund 60 Anrufen pro Tag werde die Hotline bisher sehr gut angenommen, erklärte Lunacek am Montag in der Pressemitteilung.





