Corona – von Hauskatze bis Tiger

Menschen können Katzen und Frettchen anstecken, umgekehrt aber nicht. Allerdings ist die Zahl der mit Corona infizierten Haustiere verschwindend gering.

Die Tigerdame Nadia scheint zwar weit weg zu sein, immerhin lebt sie in einem New Yorker Zoo. Allerdings wurde die Großkatze positiv auf Corona getestet, was dann doch einige Fragen aufwirft. Etwa ob auch Hauskatzen daran erkranken können und sie uns oder wir sie anstecken können.

Norbert Nowotny ist Virologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und beruhigt diesbezüglich. „Es gibt in keinem Fall einen Nachweis, dass sich Menschen an Haus- oder Nutztieren angesteckt haben“, sagt er. Generell gibt es noch sehr wenig Untersuchungen und dokumentierte Fälle zum Thema Tiere und Corona. Allerdings ist die Zahl der positiv getesteten Tiere verschwindend gering. Weltweit gibt es rund 1,3 Millionen Menschen, die an Corona erkrankt sind. Die Zahl der Tiere lässt sich nicht einmal an einer Hand abzählen.

Bisher wurde das Virus bei zwei Hunden aus Hongkong, bei einer belgischen Hauskatze und eben der Großkatze im New Yorker Zoo nachgewiesen. Wobei die Hunde nicht erkrankt waren, bei ihnen konnte das Virus lediglich nachgewiesen werden. Da die Tiere mit an Corona erkrankten Menschen wohnten, haben sie das Virus vermutlich auf kontaminierten Oberflächen „erschnüffelt“, meint Nowotny.

Manche Tiere empfänglicher als andere

„Es gibt auch eine chinesische Untersuchung zu der Empfänglichkeit von Haus- und Nutztieren gegenüber SARS-CoV-2“, sagt Nowotny. Demnach sind „Katzen und Frettchen möglicherweise empfänglich für eine Virusinfektion, andere Tiere wie Hunde, Schweine, Hühner oder Enten nicht.“ Natürlich gibt es auch bei Tieren eine Dunkelziffer. „Aber wenn Haustiere vermehrt klinisch erkrankt wären, so wäre dies aufgefallen.“

Wichtig sei zu wissen, dass bisher keine Übertragung von Katzen oder anderen Haustieren auf Menschen bekannt ist. Menschen, die an Corona erkrankt sind und mit einer Katze leben, sollte aber auch ihr gegenüber vorsichtig sein, sprich vor dem Streicheln die Hände waschen und das Säubern des Katzenkisterls mit Mundschutz und Handschuhen vornehmen.

Der Tiger in New York dürfte sich übrigens bei seinem Tierpfleger angesteckt haben. Der hatte zwar keine Symptome, wurde aber danach positiv auf Corona getestet.