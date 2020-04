Putins eigennützige humanitäre Hilfe

Moskau schlachtet Lieferung medizinischer Ausrüstung ins Ausland propagandistisch aus. Dabei fehlt Schutzausrüstung im eigenen Land. Nun kommt auch Kritik der „Beschenkten“.

Wien. „From Russia with love“, steht auf den Kisten und Kartons, in denen Russland medizinische Ausrüstung wie Schutzanzüge oder Beatmungsgeräte in den letzten Tagen nach Italien, die USA und Serbien geliefert hat. Aber immer mehr stellt sich heraus, dass es bei den Lieferungen nicht nur um uneigennützige humanitäre Hilfe geht, sondern vor allem auch um Propaganda für das Putin-Regime im In- und im Ausland. Aber selbst bei den eigenen Leuten im Land kommt das nicht immer so gut an, zumal die Neuinfektionen vom Sonntag zum Montag in Russland innerhalb von 24 Stunden um fast 1000 gestiegen ist. Die Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 lag zuletzt bei 6343, Todesfälle wurden 47 gemeldet.