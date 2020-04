Block(wider)wärtige Denunziation ist nicht nur Corona-Nebenwirkung

Der Vizekanzler wurde im Supermarkt ohne Mundschutz gefilmt. Fragwürdiger ist, dass Nationalratsabgeordnete trotz Maskenpflicht oben ohne im Plenum sitzen.

Zuerst die gute Nachricht im Zusammenhang mit dem Sars-Cov-2-Virus: Unser Planet erholt sich gerade von Treibhaus- und anderen Abgasen, die von Industrie, Flug- und Kraftfahrzeugverkehr vor Ausbruch der Pandemie in zu rauen Mengen in die Luft geblasen wurden. Satellitenbilder der Raumfahrtbehörden Nasa und ESA zeigen deutlich weniger Verschmutzung. Die Stickstoffdioxidbelastung sinkt. Verkehrslärm übertönt nicht mehr das Vogelgezwitscher. Overtourism war einmal, Venedigs Kanäle sind so klar wie schon lang nicht mehr. Der Sternenhimmel ist mittlerweile auch für Stadtmenschen wieder ein abendliches Naturschauspiel.



Berechnungen zufolge haben die Maßnahmen im Kampf gegen Corona die weltweiten CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 200 Megatonnen reduziert.



Andererseits treiben sie die Arbeitslosigkeit in erschreckende Höhen, legen Wirtschaft und gesellschaftliches Leben lahm. Zahlt sich all das aus, nur um die Alten zu schützen?, lautet die provokante Frage von Utilitaristen und Vulgärdarwinisten. Als einer ihrer radikalsten Wortführer hat sich übrigens der Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin an der Med-Uni Wien, Andreas Sönnichsen, am 1. April in einem „Presse“-Interview geoutet. Es sei denn, die Aussagen waren nur als böse Aprilscherze zu verstehen. Egal.