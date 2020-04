Es ist ein Kandidat für das (Un-)Wort des Jahres: Social Distancing. Das beschreibt die wegen Corona geltende Regel, Abstand voneinander zu halten, eineinhalb bis zwei Meter am besten.

Leider verschärft das eine alte Seuche, an der viele leiden: die gemeine Durchgangserkrankung. Auch Türsteheritis genannt. Es ist ja so: Obwohl wir anno 2020 leben, Flugzeuge, Handys und Stabmixer bauen können, scheitern viele Menschen an einer uralten Erfindung: dem Durchgang. Das sind jene Lücken etwa in Mauern und Fahrzeugen, durch die man von einem Raum in den anderen wechselt. Oft sind dort Türen. Und dann passiert's: Es gibt stets Leute, die kurz vor, in oder nach einem Durchgang stehen bleiben. Und schauen, telefonieren, whatever. Ihn jedenfalls blockieren. Gern stoßen weitere Türsteher dazu. Man kennt das aus U-Bahn, Theatern, Bars, Kirchen, Supermärkten . . . in Letzteren stehen Leute oft mitten im Gang zwischen den Regalen. Das ist jetzt aber halt blöd: Wie kommt man da vorbei, ohne das Social Distancing zu brechen? Ich erleb es täglich: Steht etwa eine Lady mitten im schmalen Gang und sperrt ihn faktisch! Aber drückt man sich vorbei, kommt der böse Blick!

Tja: Die Durchgangserkrankung schädigt das Verständnis für Raumaufteilung und Menschendynamik. Hoffentlich entwickelt jemand einmal eine Impfung gegen Social Blocking. (wg)

