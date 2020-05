Drucken

Hauptbild • APA/BARBARA GINDL - Die Hotels in Österreich rüsten sich bereits für die Öffnung.

Am 29. Mai sperren Hotels, Fitnesscenter, Bäder und viele andere Freizeiteinrichtungen wieder auf. Trotz der Lockerungen gibt es eine Reihe an Regeln zu beachten. Ein Überblick.

Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich sind - vorerst - Geschichte, seit Mitte Mai dürfen Restaurants und Lokale wieder öffnen, ab 29. Mai folgen in Schritten Kulturveranstaltungen und Hotels sowie Freizeiteinrichtungen. Ab 15. Juni sollen dann auch die Grenzen weitgehend wieder offen sein. So ganz ohne Corona-Regeln geht es aber doch noch nicht. Ein Überblick.

Tägliches Leben:



Es ist jederzeit erlaubt, außer Haus zu gehen . Die Ein-Meter-Abstandsregel - vulgo „Babyelefant“ - gilt aber weiterhin. Im öffentlichen Bereich dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Personen, die nicht im selben Haushalt leben, müssen den Abstand einhalten.





Feiern im privaten Bereich auflösen darf die Polizei prinzipiell nicht. Sie kann im Normalfall ohne Anlass (z. B. Ruhestörung) auch nicht in privaten Wohnungen oder Häusern Kontrollen vornehmen, weil das Grundrecht auf Schutz des Wohnbereiches gilt. Dieses kann nur in besonderen Fällen beim Vorliegen von triftigen Gründen gebrochen werden.

Einen Zweitwohnsitz in einem anderen Bundesland darf man weiterhin erreichen - es sei denn, er liegt in einem Quarantänegebiet.

Von A nach B kommen:



Öffentliche Verkehrsmittel darf man ohne Einschränkung benutzen. Der Mindestabstand von einem Meter gilt aber auch dort, zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 25 Euro Strafe muss bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht fällig.

Mitarbeiter weisen zwar auf die Tragepflicht hin, sie strafen aber nicht. Wenn dies nicht ausreichen sollte, kann die Mitfahrt verweigert werden, heißt es bei den Wiener Linien. Die ÖBB behält sich vor, die Polizei zu verständigen, wenn sich jemand beharrlich weigert. Die Maske kurz abzunehmen, um zu essen oder zu trinken, ist beim Zugfahren ebenfalls gestattet.





. Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, müssen im Fahrzeug allerdings Masken tragen. Zudem darf in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen Platz nehmen. Für einen normalen Pkw sind somit vier Personen erlaubt. Für eine Familie, die unter einem Dach lebt, gibt es keine Einschränkungen. Wer in Quarantäne ist, darf keinesfalls ein Fahrzeug lenken, weil er auch das eigene Heim nicht verlassen darf.

Masken tragen:

„Beim Betreten öffentlicher Orte im geschlossenen Raum“ ist seit Anfang Mai ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Das gilt für öffentliche Verkehrsmittel genauso wie für öffentliche Gebäude.



Auch in Taxis oder bei Fahrdienstvermittlern wie Uber muss Mund und Nase entsprechend geschützt sein. Auch hier gilt: Pro Sitzreihe dürfen zwei Personen sitzen.





Gastronomie:

Ins Restaurant - aber nur mit Abstand. APA/AFP/INA FASSBENDER

Restaurants , Cafés und Lokale dürfen ab 15. Mai wieder aufmachen, vorerst von sechs bis 23 Uhr.





Beim Schankverkauf dürfen Speisen und Getränke nicht in unmittelbarer Nähe zur Ausgabestelle verzehrt werden. Das gilt auch für vorbestellte Speisen. An der Bar ein Bier trinken ist somit tabu. Wie weit der Abstand sein muss, ist nicht vorgegeben.

Hotellerie:

Ab 29. Mai dürfen Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Auch Seminarhotels dürfen wieder öffnen. Seminare mit bis zu 100 Personen sind erlaubt.





können unter Einhaltung der Bestimmungen für Bäder benützt werden. In Berghütten mit müssen Schlafräume so gestaltet werden, dass Schlafende mindestens 2 Meter Abstand haben.

Sport:

Diverse Freiluft-Sportstätten sind seit 2. Mai offen. Sportarten, bei denen ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, sind erlaubt, so etwa Tennis , Leichtathletik und Golf . Mit 15. Mai dürfen alle Outdoor-Sportanlagen öffnen .





sind seit 2. Mai offen. Sportarten, bei denen ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, sind erlaubt, so etwa , und . . Mannschaftssport ist somit möglich, allerdings gilt der Zwei-Meter-Abstand weiterhin. Hobbyvereine, etwa im Fußball, dürfen somit Trainings ohne Körperkontakt abhalten. Allerdings darf eine Trainingsgruppe nicht mehr als 10 Personen umfassen - inklusive Trainer. Somit kommen auf einen Trainer neun Spieler. Auf einem Platz dürfen auch mehrere Gruppen gleichzeitig trainieren, vorausgesetzt, der Zwei-Meter-Abstand zu der anderen Gruppe kann eingehalten werden, bestätigt ein Sprecher des Sportministeriums: „Die Gruppe muss autonom bleiben“. Zwischendurch die Gruppen zu wechseln, oder gar gegeneinander zu spielen, ist nicht möglich. Das Sportministerium empfiehlt zudem, Trainings so zu organisieren, dass beim Betreten und Verlassen der Sportstätte die Trainingsgruppen nicht aufeinandertreffen.





öffnen am 29. Mai. Gemäß der Leitlinien des Gesundheitsminsteriums ist in künstlichen Becken ein Mindestabstand von ein bis zwei Metern einzuhalten, in Kleinbadeteichen drei bis vier Meter. Auf Liegewiesen, in Duschen und Umkleiden gilt der Ein-Meter-Abstand. Pro Besucher müssen zehn Quadratmeter der Gesamtfläche des Bades zur Verfügung stehen. Schwimmkurse können abgehalten werden. Ab 29. Mai werden auch Indoor-Sportstätten für den Hobbysport geöffnet. Das betrifft auch Fitnesscenter. Sport ist hier mit einem 2-Meter-Abstand möglich, weitere Richtlinien werden erarbeitet.

Freizeit, Kultur, Religion: (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL)

Im Kulturbetrieb dürfen Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen am 29. Mai bis zu 100 Personen stattfinden . Kinos und Veranstaltungen bis zu 250 Personen werden ab 1. Juli wieder erlaubt, ab 1. August für bis zu 500 Personen , unter Vorlage eines Sicherheitskonzepts auch solche bis zu 1000 Personen . Diese Veranstaltungen brauchen Sitzplätze , da dadurch der nötige Mindestabstand von einem Meter besser gewährleistet werden kann . Bis Großveranstaltungen wie Stehkonzerte wieder stattfinden, wird es noch dauern. Autokinos können mit 15. Mai besucht werden.





, und öffnen ab 15. Mai. Auch sind wieder erlaubt. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie einen Meter Abstand halten. Pro Museumsgast müssen zehn Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Mehr dazu. Ab 29. Mai öffnen auch Freizeiteinrichtungen wie Schaustellerbetriebe, Freizeitparks, Vergnügungsparks sowie Indoorspielplätze und Paintballanlagen. Auch Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos sowie Museumsbahnen, Schaubergwerke, Ausflugsschiffe und Seil- und Zahnradbahnen dürfen wieder aufsperren.