Familienfeiern zu Ostern oder Freunde treffen ist der Regierung zufolge nicht erlaubt. Ein klares Verbot ergibt sich daraus Juristen zufolge aber nicht. Es gibt zudem keine Beschränkung in Bezug auf Art und Dauer der Aktivitäten im Freien, solange man sich an die Ein-Meter-Abstand-Regel hält. Zum Haus der Großmutter spazieren sollte man derzeit trotzdem nicht, da ältere Personen zur Risikogruppe gehören.

Feiern im kleinen Kreis auflösen darf die Polizei prinzipiell nicht. Sie kann im Normalfall ohne Anlass (z. B. Ruhestörung) auch nicht in privaten Wohnungen oder Häusern Kontrollen vornehmen, weil das Grundrecht auf Schutz des Wohnbereiches gilt. Dieses kann nur in besonderen Fällen beim Vorliegen von triftigen Gründen gebrochen werden. Spezielle Grundlagen für "Corona-Kontrollen" in Eigenheimen gibt es nicht. Ratsam ist die Abhaltung von großen Feiern in diesen Zeiten freilich nicht.