Wiener Hotel Intercontinental kocht nun auch für Rudolfsstiftung

Das Luxushotel am Stadtpark bekocht nun das Personal der Wiener Rudolfsstiftung. In der Vorwoche lancierte dieses bereits einen gratis Lieferservice für Senioren im Bezirk.

Nachdem das Wiener Sterne-Hotel Intercontinental in der vergangenen Woche einen Lieferservice für Senioren im dritten Bezirk gestartet hat, will das Küchenteam des Hauses nun auch die Mitarbeiter der Wiener Rudolfsstiftung bekochen.

Den „Spitalshelden“ des Krankenhauses, das im Nachtdienst tätig ist, werde man ab morgen, Mittwoch, kostenlose Mahlzeiten liefern, wie es in einer Aussendung heißt. Hotel-Eigentümer Michael Tojner wolle damit „in klares Zeichen dafür setzen, dass ganz Wien zusammenhält und die Krise Hand in Hand bewältigen wird“, wie er in der Aussendung zitiert wird. Die Mitarbeiter der Spitäler würden derzeit „Außergewöhnliches“ leisten und man wolle sich „für ihren unermüdlichen Einsatz“ bedanken. Das medizinische Personal und all jene Menschen, die für eine funktionierende Spitalsinfrastruktur sorgen, seien „die Heldinnen und Helden Wiens“, sagt Tojner.

"Intercontinental kocht" Die Aktion beliefert Senioren im dritten Wiener Gemeindebezirk mit gratis Mahlzeiten aus der Küche des Wiener Sterne-Hotels. Mehr Infos unter intercontinental-kocht.com oder telefonisch unter (01) 711 22 144. Bestellungen für den Folgetag können jeweils am Vortag bis 18 Uhr getätigt werden. Geliefert wird täglich ab 11 Uhr. Freiwillige können sich ebenfalls täglich bis 18 Uhr melden, um am Folgetag auszuliefern.

Pflegedirektorin des Spitals, Gabriele Kopf, sowie Personalvertreter Karl Pogats, zeigen sich von der Aktion angetan: Da man derzeit „schwer gefordert“ sei, freue man sich über dieses „schöne Zeichen in dieser herausfordernden Zeit“. Selbst habe man aktuell keine Möglichkeit, die Mitarbeiter im Nachtdienst zu versorgen, da man keine Mahlzeiten von Lieferservices annehmen dürfe. Dass das Pflegepersonal versorgt werde, „ist uns vom Bezirk ein überaus wichtiges Anliegen“, wird auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger in der Aussendung zitiert. „Wir sind sehr froh, dass das Hotel Intercontinental so rasch helfen konnte.“

Das Team rund um Hoteldirektorin Brigitte Trattner bekocht nach Senioren nun auch das Peronal der Rudolfsstiftung. (c) Hotel Intercontinental

1000 Mahlzeiten für Senioren im Bezirk

Seit vergangener Woche hat die Aktion „Intercontinental kocht“ zahlreiche freiwillige Helfer aktiviert, die bereits mehr als 1000 Mahlzeiten auslieferten. Weil gerade ältere Menschen nicht vor die Tür gehen sollen, „wollen wir uns dafür einsetzen, dass sie trotzdem gut versorgt durch diese belastende Zeit kommen“, sagt Brigitte Trattner, Generaldirektorin des Hotels, zur Aktion.

Die Aktion wird von zahlreichen Partnern unterstützt, darunter die Caritas Wien, Mjam, die Malteser sowie das Taxi 40100. Gerald Gregori, Vizepräsident der Bundesvereinigung Logistik Österreich, erstellt täglich ehrenamtlich einen Tourplan mit der effizientesten Route für die Auslieferer.

