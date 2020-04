Sprit und Mineralöl wegen Coronakrise deutlich günstiger

Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden im heurigen März neben Mineralölen auch Altmaterialien und Reststoffe deutlich günstiger. Lebende Tiere wurden fast um ein Fünftel teurer.

Die Corona-Pandemie hat im März die Großhandelspreise weiter nach unten getrieben, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zu März 2019 sanken die Großhandelspreise um 4,7 Prozent und damit deutlich stärker als im Februar. Vor allem Sprit und Mineralöle wurden günstiger.

Im Vergleich zum Vormonat Februar sanken die Großhandelspreise im März um 3,2 Prozent. Rückgänge gab es unter anderem bei sonstigen Mineralölerzeugnissen (minus 23,0 Prozent), Motorenbenzin inklusive Diesel (minus 13,6 Prozent), Altmaterial und Reststoffe (minus 3,1 Prozent) sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln (minus 2,8 Prozent). Teurer wurden Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (plus 1,3 Prozent) sowie sonstige Nahrungsmittel (plus 1,1 Prozent).

Stark gefallen sind im März im Jahresabstand die Preise für sonstige Mineralölerzeugnisse (minus 30,9 Prozent), für Altmaterial und Reststoffe (minus 18,1 Prozent) sowie Motorenbenzin inklusive Diesel (minus 17,7 Prozent). Preisrückgänge gab es unter anderem auch bei festen Brennstoffen (minus 8,5 Prozent), Eisen und Stahl (minus 7,0 Prozent) sowie Getreide, Saatgut und Futtermittel (minus 5,1 Prozent).

Gestiegen sind die Preise bei lebenden Tieren (plus 17,2 Prozent), Uhren und Schmuck (plus 11,3 Prozent), Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 4,7 Prozent) sowie sonstigen Nahrungsmitteln (plus 4,1 Prozent).

(APA)